Двух подростков задержали с телом в багажнике автомобиля в Тюмени

Фото: Следственный комитет РФ

Сотрудники правоохранительных органов Тюменской области задержали двух подростков, перевозивших в багажнике автомобиля Lada тело мужчины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД РФ.

Инцидент произошел ночью. Сотрудники полиции обнаружили на теле мужчины огнестрельные ранения.

"В багажнике был обнаружен завернутый в материю труп мужчины с огнестрельными ранениями шеи. Водителя и пассажира задержали и доставили в отдел полиции", – говорится в сообщении.

Возраст задержанных в ведомстве не уточнили. Однако агентство, ссылаясь на источник в силовых структурах, сообщает, что ими оказались молодые люди 14 и 18 лет.

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