Глава СК поручил доложить о ходе расследования дела с выстрелом в девушку в Щелкове

Фото: Следственный комитет РФ

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после инцидента в подмосковном Щелкове. Об этом сообщается на сайте ведомства.

До этого мужчина в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из травматического пистолета в ногу 19-летней девушки. Инцидент произошел на улице Радиоцентра. Выстрел мужчина произвел с балкона многоквартирного дома.

По факту произошедшего в отношении стрелка возбудили дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Хулиганство").

"Глава ведомства дал поручение руководителю ГСУ СК России по Московской области А. Ю. Старикову представить доклад о ходе следствия и всех обстоятельствах произошедшего. Результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России", – говорится в сообщении.

Ранее житель Щелкова напал с ножом на собственного сына во время конфликта. В отношении 66-летнего мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Пострадавшего госпитализировали.

