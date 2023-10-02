02 октября, 12:10Происшествия
Мужчина убил четырехлетнюю падчерицу в Липецке
Фото: 123RF/flynt
Сотрудники липецкого главка Следственного комитета (СК) РФ задержали 31-летнего местного жителя по подозрению в убийстве четырехлетней падчерицы. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По информации следствия, инцидент произошел вечером 1 октября. Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, нанес телесные повреждения ребенку в ходе конфликта с супругой.
"Прибывшая бригада медиков констатировала смерть ребенка", – говорится в сообщении ведомства.
По факту произошедшего в отношении мужчины возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетней"). На время следственных действий ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
До этого житель Хабаровска, находящийся в нетрезвом состоянии, облил свою жену бензином и поджег. Спустя несколько дней 44-летняя женщина скончалась в больнице. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
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