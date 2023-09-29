В Омске мужчину убили за то, что заступился за соседок по дому

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Житель Омска заступился за двух женщин, на которых ругался сосед, после чего его ударили молотком по голове и добили телевизором. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах.

Поздно вечером в доме на улице Комсомольский Городок в Омске 52-летний мужчина сделал замечание 34-летнему соседу, который ругался с двумя женщинами. Между ними возник конфликт, закончившийся убийством.

Со слов источника издания, во время ссоры подозреваемый схватил молоток и ударил по голове потерпевшего, затем нанес удары телевизором и засунул шланг в рот.

Потерпевший скончался от черепно-мозговой травмы. Подозреваемый задержан, его планируют арестовать. Как позже выяснилось, мужчина ранее был судим по статье 111 УК РФ ( "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Ранее сообщалось, что вечером 24 сентября 36-летний житель Омска после ссоры с супругой на тему развода из ружья застрелил 27-летнего брата жены, двух своих сыновей 3 и 5 лет, после чего покончил с собой.

30-летней супруге и двум детям в возрасте одного года и семи лет удалось спастись.