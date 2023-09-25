Житель Омска убил двух сыновей и брата супруги из-за развода

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Житель рабочего поселка Люблинского убил двух сыновей и брата супруги из-за бракоразводного процесса. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Омской области.

"По версии следствия, вечером 24 сентября 36-летний местный житель после ссоры с супругой на почве бракоразводного процесса из ружья застрелил 27-летнего брата жены, двух своих сыновей 3 и 5 лет, после чего покончил с собой", – говорится в сообщении.

30-летней супруге и двум детям в возрасте одного года и семи лет удалось спастись.

Как сообщает Gorod55.ru, в последнее время мужчина проживал отдельно от супруги и детей, у матери. Вечером в день трагедии он пришел к женщине с желанием поговорить.

Следователи изучают обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 105 ("Убийство двух и более лиц, в том числе малолетних"). В настоящее время проводится допрос потерпевшей, свидетелей, а также осуществляются другие следственные действия.

О ходе расследования уголовного дела поручил доложить глава СК РФ Александр Бастрыкин.

До этого житель Санкт-Петербурга убил жену и попытался покончить с собой. Его удалось спасти и госпитализировать. Предварительной причиной произошедшего следователи назвали ревность.

