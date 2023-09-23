В Звенигороде прохожий убил мужчину из-за лая собаки

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В Звенигороде задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на человека из-за лая собаки. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

"Задержан участник инцидента, <...> в результате которого погиб человек. Правонарушителем оказался местный житель 1979 года рождения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел накануне поздно вечером. Было установлено, что задержанный нанес оппоненту ножевое ранение в ходе конфликта. Пострадавшего 1977 года рождения госпитализировали, однако позже от полученных травм он скончался.

На публикуемых в Сети кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что подозреваемого напугал лай собаки, после чего он вступил в перепалку с выгуливавшими ее мужчиной и женщиной. В какой-то момент задержанный толкнул женщину и начал размахивать ножом.

Как сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры, в связи со случившимся возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Ведомство взяло на контроль ход и результаты расследования.

Ранее в парковой зоне около Фестивальной улицы в Москве обнаружили тело обезглавленного мужчины. На теле также зафиксировали следы колото-резаных ранений. По данному факту возбудили дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

