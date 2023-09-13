Суд арестовал подростка за поножовщину в ростовской школе – СМИ

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Суд арестовал подростка, которого подозревают в нападении на людей с кухонным ножом в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в региональных правоохранительных органах.

В суде агентству уточнили, что данные о мере пресечения не подлежат раскрытию, так как подозреваемый несовершеннолетний.

Инцидент произошел утром 11 сентября. При попытке зайти в школу 15-летний подросток в маске и с ножом ранил несколько человек. Позже выяснилось, что ранения получили две сотрудницы школы и родственник одного из учеников.

Как объяснил губернатор Ростовской области Василий Голубев, нападавший – ученик 9-го класса этой же школы, страдающий психическим заболеванием. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

Один из пострадавших при нападении находится в реанимации. Он получил проникающее ранение, его прооперировали и ввели в медикаментозный сон. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Во время нападения все службы, включая тревожную кнопку, сработали в штатном режиме. Отмечалось, что полиция и следователи работают с подростком.

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