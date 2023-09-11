Уголовное дело возбудили после нападения подростка с ножом на школу в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Ростовский Следком"

Следователи возбудили уголовное дело в отношении подростка, который совершил нападение с ножом на школу в хуторе Красный Десант Ростовской области. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления Следственного комитета РФ.

Уточняется, что дело было возбуждено по части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц").

"По версии следствия, утром 11 сентября 2023 года 15-летний подросток, имея умысел на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности – учителя МБОУ "Краснодесантская СОШ", надев маску и вооружившись кухонным ножом, прибыл на территорию школы, где его противоправным действиям воспрепятствовали две сотрудницы школы, а также родственник одной из учениц", – говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что учащиеся школы не пострадали.

Следователи и криминалисты осмотрели место случившегося, изъяли орудие и другие доказательства. Подросток задержан.

В свою очередь, вахтер школы отметила, что она не испугалась. По словам женщины, до этого странного поведения подростка не замечали.

"Мы стойкие, никого мы не испугались", – сообщает телеканал "360" со ссылкой на слова женщины.

Родители нескольких учеников рассказали, что не знают парня, напавшего на школу, из-за разницы в возрасте детей. Один из собеседников телеканала добавил, что сразу направился к школе, однако подростка уже обезвредили.

По данным источника телеканала, молодой человек хотел нанести ранение учителю по обществознанию, поскольку педагог поставил ему несколько троек.

Утром 11 сентября губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что вооруженный ножом и скрывший лицо за маской 15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых в хуторе Красный Десант Неклиновского района. Его задержали очевидцы.

В результате нападения пострадали две сотрудницы школы и родственник одного из учеников.

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