Две сотрудницы школы и родственник ученика пострадали при нападении подростка под Ростовом

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Две сотрудницы школы и родственник одного из учеников пострадали при нападении подростка с ножом на школу в хуторе Красный Десант Ростовской области. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления Следственного комитета РФ.

"В следственный отдел по Неклиновскому району СУСК РФ по Ростовской области поступило сообщение о том, что сегодня около 08:00 15-летний подросток, находясь в одной из школ Неклиновского района, в ходе конфликта нанес имеющимся у него ножом ранения", – говорится в сообщении.

На место случившегося направились следователи и криминалисты. По результатам проверки будет принято решение.

Утром 11 сентября губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что вооруженный ножом и скрывший лицо за маской 15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых в хуторе Красный Десант Неклиновского района. Его задержали очевидцы. По словам губернатора, состояние пострадавших оценивается как легкой степени тяжести.

Ранее сообщалось, что ученик нанес ножевые ранения преподавателю в средней школе в городе Тьюксбери на западе Великобритании. По информации правоохранительных органов, после инцидента подросток был задержан. Из-за происшествия в школе отменили занятия.

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