Подросток ранил ножом четырех человек в школе в Ростовской области

Фото: телеграм-канал Baza

Вооруженный ножом и скрывший лицо за маской 15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых в хуторе Красный Десант Неклиновского района. Об этом губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел в 07:50. Подросток ранил троих сотрудников и родственника одного из учеников, его задержали очевидцы, уточнил глава региона.

"Установлено, что нападавшим оказался ученик 9 класса этой же школы, он страдает психическим заболеванием. На месте работают специалисты. Никто из детей не пострадал", – заявил Голубев.

По словам губернатора, состояние пострадавших оценивается как легкой степени тяжести.

Ранее сообщалось, что ученик нанес ножевые ранения преподавателю в средней школе в городе Тьюксбери на западе Великобритании. По информации правоохранительных органов, после инцидента подросток был задержан. Из-за происшествия в школе отменили занятия.

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