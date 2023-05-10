04:22Происшествия
В Японии мужчина с ножом напал на школьника – СМИ
Фото: depositphotos/stevanovicigor
В Токио 60-летний мужчина ранил ножом ученика младшей школы, ребенка госпитализировали. Об этом сообщает телеканал NHK.
Инцидент произошел в районе Ота, мужчина напал на мальчика, когда тот шел в школу. Полицейские арестовали напавшего и изъяли с места преступления окровавленный нож.
По информации Kyodo News, пострадавшему школьнику уже оказали необходимую медицинскую помощь, его жизни больше ничего не угрожает.
Ведется расследование дела. О мотивах напавшего мужчины не сообщается.
15 апреля в японском городе Вакаяма раздался громкий взрыв рядом с местом запланированного выступления премьер-министра страны Фумио Кисиды. После случившегося политика эвакуировали в местный полицейский участок, он не пострадал.
По информации СМИ, неизвестный мужчина перед выступлением чиновника бросил в его сторону некий предмет, похожий на дымовую шашку, который затем взорвался. Мужчину сразу же задержали и арестовали.
Читайте также