В Японии мужчина с ножом напал на школьника – СМИ

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В Токио 60-летний мужчина ранил ножом ученика младшей школы, ребенка госпитализировали. Об этом сообщает телеканал NHK.

Инцидент произошел в районе Ота, мужчина напал на мальчика, когда тот шел в школу. Полицейские арестовали напавшего и изъяли с места преступления окровавленный нож.

По информации Kyodo News, пострадавшему школьнику уже оказали необходимую медицинскую помощь, его жизни больше ничего не угрожает.

Ведется расследование дела. О мотивах напавшего мужчины не сообщается.

15 апреля в японском городе Вакаяма раздался громкий взрыв рядом с местом запланированного выступления премьер-министра страны Фумио Кисиды. После случившегося политика эвакуировали в местный полицейский участок, он не пострадал.

По информации СМИ, неизвестный мужчина перед выступлением чиновника бросил в его сторону некий предмет, похожий на дымовую шашку, который затем взорвался. Мужчину сразу же задержали и арестовали.