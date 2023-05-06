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Человек погиб из-за землетрясения магнитудой 6,3 в Японии
Фото: Kyodo News via AP/ТАСС
Один человек погиб и более двадцати пострадали из-за землетрясения магнитудой 6,3 в префектуре Исикава в Японии. Об этом со ссылкой на заявление властей сообщает агентство Kyodo.
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на побережье Японского моря в префектуре Исикава на глубине в 10 километров.
Согласно принятой в Японии семибальной шкале, максимальная сила толчков составила 6+. Угроза цунами в связи с землетрясением не объявлялась. После землетрясения было зафиксировано несколько афтершоков.
Согласно информации посольства РФ в Японии, россияне не пострадали.
Ранее стало известно, что у восточного побережья Северного острова Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,6. О разрушениях и жертвах не сообщалось.
Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали в Японии
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