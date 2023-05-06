Человек погиб из-за землетрясения магнитудой 6,3 в Японии

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Один человек погиб и более двадцати пострадали из-за землетрясения магнитудой 6,3 в префектуре Исикава в Японии. Об этом со ссылкой на заявление властей сообщает агентство Kyodo.

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на побережье Японского моря в префектуре Исикава на глубине в 10 километров.

Согласно принятой в Японии семибальной шкале, максимальная сила толчков составила 6+. Угроза цунами в связи с землетрясением не объявлялась. После землетрясения было зафиксировано несколько афтершоков.

Согласно информации посольства РФ в Японии, россияне не пострадали.

Ранее стало известно, что у восточного побережья Северного острова Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,6. О разрушениях и жертвах не сообщалось.

Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали в Японии