В районе камчатского вулкана Шивелуч произошло землетрясение

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В районе вулкана Шивелуч на Камчатке произошло землетрясение магнитудой в 5 баллов. Об этом в своем телеграм-канале сообщает камчатский филиал ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук".

Подземные толчки были зафиксированы в понедельник, 1 мая, в 02:50 по местному времени (в воскресенье, 30 апреля, в 17:50 по Москве). Землетрясение произошло на глубине в 2 километра.

По данным ученых, подземные толчки могли ощущаться в поселке Ключи Усть-Камчатского района.

В ночь на 11 апреля на камчатском вулкане Шивелуч произошло извержение с выбросом пепла на 15 километров.

Позже стало известно, что пепловое облако от вулкана протянулось на 500 километров на северо-запад. Сильные пеплопады прошли в нескольких поселках Камчатского края.

Кроме того, согласно спутниковым данным, высота пеплового выброса после извержения вулкана составила около 8 000 метров над уровнем моря.

Спасатели вывезли 10 тыс кубометров снега с пеплом после извержения Шивелуча на Камчатке