04:59Происшествия
В районе камчатского вулкана Шивелуч произошло землетрясение
Фото: depositphotos/vchalup2
В районе вулкана Шивелуч на Камчатке произошло землетрясение магнитудой в 5 баллов. Об этом в своем телеграм-канале сообщает камчатский филиал ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук".
Подземные толчки были зафиксированы в понедельник, 1 мая, в 02:50 по местному времени (в воскресенье, 30 апреля, в 17:50 по Москве). Землетрясение произошло на глубине в 2 километра.
По данным ученых, подземные толчки могли ощущаться в поселке Ключи Усть-Камчатского района.
В ночь на 11 апреля на камчатском вулкане Шивелуч произошло извержение с выбросом пепла на 15 километров.
Позже стало известно, что пепловое облако от вулкана протянулось на 500 километров на северо-запад. Сильные пеплопады прошли в нескольких поселках Камчатского края.
Кроме того, согласно спутниковым данным, высота пеплового выброса после извержения вулкана составила около 8 000 метров над уровнем моря.
Спасатели вывезли 10 тыс кубометров снега с пеплом после извержения Шивелуча на Камчатке
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