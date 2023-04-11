Пепел от извержения вулкана Шивелуч на Камчатке протянулся на 500 километров

Фото: ТАСС/Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ ЕГС РАН

Пепловое облако от вулкана Шивелуч на Камчатке, на котором произошло извержение, протянулось на 500 километров на северо-запад. Об этом сообщается на сайте Института вулканологии ДВО РАН.

По словам директора института Алексея Озерова, пеплопады продолжают усиливаться в поселках Ключи и Козыревск Усть-Камчатского района. Он также добавил, что раскаленный пирокластический поток не дошел несколько сотен метров до дороги Ключи – Усть-Камчатск.

Вместе с тем вулканологи оценили состояние трассы, а также попытаются провести исследование купола Шивелуча, чтобы установить вероятность повторного извержения.

В ГУ МЧС России по Камчатскому краю не исключили, что пеплопад в результате извержения вулкана может добраться до Петропавловска-Камчатского, а также до Мильковского, Тигильского, Елизовского и Быстринского районов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что на вулкане Шивелуч произошло извержение с выбросом пепла на 15 километров. Активность геологического образования зафиксировали в ночь на 11 апреля по местному времени на Камчатке. Ученые заявили, что существует угроза перекрытия трассы раскаленными потоками.

Из-за извержения вулкана в регионе временно закрыли школы и перекрыли движение по трассе в Усть-Камчатском районе. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов порекомендовал местным жителям соблюдать правила безопасности и по возможности оставаться дома.

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