Извержение вулкана Шивелуч началось на Камчатке

Фото: kscnet.ru

На вулкане Шивелуч произошло извержение с выбросом пепла на 15 километров. Об этом сообщается на сайте Института вулканологии ДВО РАН.

Активность геологического образования зафиксировали в ночь на 11 апреля по местному времени на Камчатке. Ученые заявили, что существует угроза перекрытия трассы раскаленными потоками. По их данным, извержение достигло пароксизмальной стадии – схода потоков раскаленной массы со склонов.

"Видеонаблюдения за вулканом затруднены из-за непогоды, здесь продолжается воздействие циклона, идет снег, метель. Однако по расчетам, высота пеплового облака составила 15 километров", – говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент вулкану присвоен наивысший "красный" код опасности для авиации. По данным института, раскаленные потоки могут пройти расстояние до 20 километров и перекрыть автотрассу Петропавловск-Камчатский – Усть-Камчатск.

Глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко в своем телеграм-канале рекомендовал местным жителям при пеплопаде оставаться дома и пользоваться масками.

"Небо в радиусе нескольких десятков километров от вулкана, в том числе над поселком Ключи и Козыревск Усть-Камчатского района, заволокло пепловой тучей", – написал он.

Ученые РАН ранее предупреждали, что камчатский вулкан Шивелуч за последнее время показал сильную активность. Это может говорить о подготовке к извержению, считают они.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!