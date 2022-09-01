Торжественная линейка на Курилах прошла на фоне извергающегося вулкана Эбеко

В средней школе Северо-Курильска пояснили, что жители видят подобные явления ежедневно "по двадцать пять раз", поэтому извержение вулкана не помешало празднику. Сотрудница учреждения отметила, что местные привыкли к этому явлению.
"Вулкан у нас извергается постоянно. У нас вообще от моря до вулкана 7 километров, и мы находимся на территории в 1,5 километра. Поэтому у нас извергающийся вулкан на фоне всего всегда: на фоне больницы, на фоне школы, на фоне администрации", – пояснила женщина.
По ее словам, пепел до самих школьников не долетал.
В пресс-службе камчатского филиала "Единой геофизической службы Российской академии наук" рассказали, что вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту около 4 000 метров над уровнем моря. Произошло это 11:26 по местному времени.
Ранее сообщалось, что глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов принял участие в торжественной церемонии поднятия российского флага во время линейки в столичной школе № 1529. Он рассказал, что по понедельникам в преддверии уроков "Разговоры о важном" в школах будут подниматься государственный флаг и исполняться гимн РФ. По его словам, соответствующие рекомендации уже были направлены в российские школы.
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