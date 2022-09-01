Глава Минпросвещения принял участие в церемонии поднятия флага РФ в московской школе

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов принял участие в торжественной церемонии поднятия российского флага во время линейки в столичной школе № 1529. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Сегодня линейки начались с поднятия государственного флага и исполнения государственного гимна. И по понедельникам в преддверии уроков "Разговоры о важном" в школах будут подниматься государственный флаг и исполняться гимн РФ", – заявил Кравцов.

По его словам, соответствующие рекомендации уже были направлены в российские школы. Он отметил, что образовательные учреждения будут руководствоваться этими нормами в зависимости от имеющихся у них условий.

Ранее Минпросвещения также утвердило стандарт по исполнению гимна РФ для школ. Глава ведомства Сергей Кравцов отмечал, что такая традиция поможет формированию чувства патриотизма и гражданственности у молодежи.

