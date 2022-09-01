Рекордное число первоклассников зачислили в школы Москвы в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В новом учебном году в школы Москвы зачислено рекордное число первоклассников – порядка 119 тысяч. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Всего в этом году в образовательных учреждениях города будут обучаться более 1,6 миллиона человек. Отмечается, что многие родители выбирают для своих детей ту же школу, воспитанником дошкольной группы которой являлся их ребенок. Так, в прошлом году число зачисленных в первый класс из дошкольной группы составило около 60%, в текущем году – 63%.

Как отметили в департаменте образования и науки Москвы, высокая доля зачисленных в первый класс переводом из дошкольной группы является показателем того, что родители доверяют образовательному учреждению и педагогическому коллективу, а также довольны качеством образования.

В материале подчеркивается, что все 585 московских школ, колледжей и учреждений дополнительного образования подготовлены к работе. Кроме того, за лето специалисты обустроили 200 пришкольных территорий, создав на них комфортные и функциональные пространства.

"Также к началу учебного года открылось 29 новых учебных заведений – школьных корпусов и зданий с дошкольными группами", – говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что с 1 сентября в российских школах начнут обучение более 17,5 миллиона детей. Она добавила, что подготовка к новому учебному году оказалась сложнее из-за санитарно-эпидемиологической ситуации, подтоплений и пожаров, а в некоторых регионах этот процесс был осложнен геополитической обстановкой.

