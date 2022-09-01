Рекордное число первоклассников зачислили в школы Москвы в этом году

07:44
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В новом учебном году в школы Москвы зачислено рекордное число первоклассников – порядка 119 тысяч. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
Всего в этом году в образовательных учреждениях города будут обучаться более 1,6 миллиона человек. Отмечается, что многие родители выбирают для своих детей ту же школу, воспитанником дошкольной группы которой являлся их ребенок. Так, в прошлом году число зачисленных в первый класс из дошкольной группы составило около 60%, в текущем году – 63%.
Как отметили в департаменте образования и науки Москвы, высокая доля зачисленных в первый класс переводом из дошкольной группы является показателем того, что родители доверяют образовательному учреждению и педагогическому коллективу, а также довольны качеством образования.
В материале подчеркивается, что все 585 московских школ, колледжей и учреждений дополнительного образования подготовлены к работе. Кроме того, за лето специалисты обустроили 200 пришкольных территорий, создав на них комфортные и функциональные пространства.
"Также к началу учебного года открылось 29 новых учебных заведений – школьных корпусов и зданий с дошкольными группами", – говорится в сообщении.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что с 1 сентября в российских школах начнут обучение более 17,5 миллиона детей. Она добавила, что подготовка к новому учебному году оказалась сложнее из-за санитарно-эпидемиологической ситуации, подтоплений и пожаров, а в некоторых регионах этот процесс был осложнен геополитической обстановкой.
Собянин: в Москве 1 сентября в школу пойдут около 119 тыс первоклассников
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: