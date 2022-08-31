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09:15

Парки и библиотеки Москвы подготовили более 160 мероприятий к Дню знаний

городдосуг

Фото: Москва 24/Татьяна Уханова

Московские парки, библиотеки и кинотеатры подготовили более 160 мероприятий для детей и их родителей к 1 сентября.

Так, в парке "Кузьминки" программа стартует в 13:00. Для гостей пройдут мастер-классы по графике и скетчингу, а также лекция по робототехнике. В Парке Дружбы для детей и их родителей в 19:00 состоится кинопоказ мультсериала о приключениях героев писателя Эдуарда Успенского, в том числе выпуск "Чебурашка идет в школу".

Ландшафтный парк "Митино" в День знаний в 15:00 планирует организовать квест. Участники смогут проверить свои знания в экологии и узнать интересные факты о природе.

На главной сцене парка "Фили" в 17:00 пройдет выступление юношеских творческих коллективов, а в саду имени Баумана – концерт с участием ансамбля песни и танца имени Дунаевского. В 10:00 в Доме культуры "Берендей" начальная школа студии "Вектор" организует мероприятие "Бал талантов во Дворце знаний".

Праздничные мероприятия ко Дню знаний подготовили и столичные школы искусств. Они пройдут:

  • в детской музыкальной школе имени Э. Г. Гилельса;
  • в детской музыкальной школе имени С. Я. Лемешева;
  • в детской музыкальной школы имени А. И. Хачатуряна.

1 и 2 сентября в рамках праздничной программы в кинотеатрах "Москино" покажут советские фильмы о школе. Гостей ждут классические картины "Точка, точка, запятая", "Ох уж эта Настя!", "Чудак из пятого "Б" и другие.

Ранее сообщалось, что столичный зоопарк также подготовил программу мероприятий для школьников к 1 сентября. Они будут организованы с 12:00 до 14:00. Так, в зоопарке состоятся открытые занятия студии "Арт-зебра", участники смогут принять участие в мастер-классах по живописи и лепке.

Кроме того, отмечалось, что на сцене Детского зоопарка маленьких гостей ждет игровая программа "Как учатся животные", в рамках которой запланированы различные активности.

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