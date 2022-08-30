Московская канатная дорога сделает бесплатным проезд для первоклассников 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Проезд по Московской канатной дороге для учащихся первых классов и их родителей будет бесплатным в День знаний, 1 сентября, сообщается на сайте канатки.

"Ставшая традицией интерактивная форма москвоведения поможет отнестись с интересом и удовольствием к родному городу, ведь ребята смогут совершить воздушную прогулку и увидеть столицу с самого необычного ракурса, пролетая над Москвой-рекой", – говорится в сообщении.

Отмечается, что работа канатной дороги 1 сентября начнется с 13:00 и продлится до 22:00.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в новом учебном году в школы Москвы пойдет рекордное количество первоклассников – 119 тысяч. Заявление было сделано в ходе городского открытого августовского педагогического совета.

Он также обратил внимание, что в детских садах и школах города будут обучаться более 1,6 миллиона детей. Дошкольников из них – 426 тысяч, уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

