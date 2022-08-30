Собянин заявил, что в 2022 году в школы Москвы пойдет рекордное число первоклассников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин сообщил, что в новом учебном году в школы Москвы пойдет рекордное количество первоклассников – 119 тысяч. Заявление было сделано в ходе городского открытого августовского педагогического совета.

"Такого еще никогда не было. И это, конечно, во многом результат демографических изменений, которые происходят в Москве: количество рождений, количество многодетных семей увеличилось просто в разы", – заявил мэр столицы.

Он также обратил внимание, что в детских садах и школах города будут обучаться более 1,6 миллиона детей. Дошкольников из них – 426 тысяч, уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Сообщается, что все нуждающиеся москвичи в возрасте от 2 лет 4 месяцев до 7 лет были обеспечены местами в детских садах. В большей части столичных районов в дошкольные учреждения приняли детей в возрасте 2 лет и 2 месяцев.

Количество студентов столичных колледжей в новом учебном году составит 89,9 тысячи человек, добавили в пресс-службе.

До этого на вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в школах РФ с 1 сентября начнут обучение более 17,5 миллиона детей. Подготовка к новому учебному году в образовательных учреждениях находится на завершающем этапе, несмотря на трудности, которые были связаны с эпидемиологической ситуацией, подтоплениями и пожарами в некоторых регионах. Голикова добавила, что во многих субъектах РФ действуют ограничительные меры в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией.

