Россиянам рассказали, как мотивировать ребенка на учебу

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Часто родители могут совершить серьезные ошибки в стремлении привить ребенку желание отлично учиться в школе. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на психолога высшей категории Института детской и взрослой неврологии и эпилептологии имени Святителя Луки Елену Макарову.

По словам эксперта, в основе мотивации лежит желание ребенка сделать что-либо. Взрослый, отмечает специалист, может убедить себя словами, ребенок же будет действовать, опираясь на эмоции.

Макарова сообщила, что желание ребенка пойти в школу может пройти, если родитель будет ассоциировать начало учебного года с негативными для него изменениями. Например, говоря, что отдых закончился и теперь нужно трудиться.

"Хорошо продумать, какие "летние дела" ребенок сможет продолжать выполнять во второй половине дня, ведь школьное обучение обычно завершается к обеду", – посоветовала Макарова.

Кроме того, ограничения в хобби во время учебы также могут спровоцировать отрицательные эмоции у ребенка. Психолог добавила, что полностью ограничивать школьника в использовании гаджетов и других интересах не стоит, поскольку это может вызвать протест с его стороны.

Также школьник вряд ли захочет начать обучение, если родитель будет ассоциировать процесс с трудностями и неудачами. Например, вместо того чтобы говорить о сложностях изучения некоторых дисциплин, взрослый может рассказать об интересной информации, которую предстоит познать ребенку в школе, рассказала психолог.

Макарова уточнила, что родителям необходимо больше разговаривать с детьми и акцентировать внимание на их достижениях.

"Не забывайте, что в школе ребята не только учатся, но и общаются с друзьями, обсуждайте встречи, изменения и интересы одноклассников. Тогда и адаптация в новом учебном году у ребенка пройдет успешно, а учиться ему будет интересно", – посоветовала эксперт.

До этого директор образовательного ресурса "ЯКласс" Екатерина Рыжова посоветовала освежить знания ребенка к началу учебного года, повторив с ним материалы прошло года. Выявить пробелы в знаниях школьника можно, организовав проверочную работу по каждой дисциплине, добавила она.