Эксперты предупредили о подорожании букетов цветов к 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Средний чек на букет цветов в Москве в 2022 году вырос на 500 рублей по сравнению с 2021 годом и составил 3 300 рублей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на руководителя клиентского отдела маркетплейса локальных товаров Flowwow Марины Змеиной.

При этом основатель группы компаний "Цветочный ряд" Иван Утенков отметил, что цены на букеты в столичном регионе начинаются от 600–700 рублей. По его словам, с точки зрения доступности основными цветами являются хризантемы и герберы, а вот гладиолусы в этом году сильно подорожали.

"Большой популярностью пользуются букеты из гортензий, подсолнухов, роз, гербер, гипсофил. Чаще всего это небольшие композиции, которые школьники могут легко удержать в руках", – пояснила Змеина.

Она добавила, что спрос на герберы, подсолнухи и гортензии в столице вырос на треть. При этом пик заказов маркетплейс ожидает 30–31 августа и 1 сентября.

Утенков отметил, что растения в Россию по-прежнему привозят из Голландии, Италии, Франции, Латинской Америки, Турции, Армении и Азербайджана.

Исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина рассказала, что в последние несколько лет чаще предпочтение отдается одному большому красивому букету или цветочной композиции от всего класса. Она также отметила тенденцию отказываться от цветов в пользу перечисления денег в благотворительные фонды.

Кроме того, родители стали чаще выбирать в подарок на День знаний кондитерские изделия, а также букеты из фруктов, сладостей, чая или мыла. Различные маркетплейсы отмечают рост спроса перед 1 сентября на бьюти-наборы косметики и парфюмерии, подарочные наборы посуды, комплекты для шитья, вязания, создания фигур из гипса и другие товары.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд не исключил дождей в Москве и Подмосковье 1 сентября. Он пояснил, что погода в День знаний будет на три недели опережать свое развитие. Она будет больше характерна для конца второй – начала третьей декады сентября. По его словам, температура воздуха днем составит 12–14 градусов, а в ночные часы – 7–9 градусов.

