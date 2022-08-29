Родителям рассказали, как освежить знания детей к 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Главная задача повторения школьного материала перед 1 сентября заключается не в том, чтобы дать ребенку большую нагрузку, а в том, чтобы сгладить переход между летним отдыхом и новым учебным годом. Об этом в разговоре с "Газетой.ру" рассказала директор образовательного ресурса "ЯКласс" Екатерина Рыжова.
Для начала родителям необходимо выявить пробелы в знаниях ребенка. Повторить можно темы, которые были плохо усвоены в прошлом году, сообщила эксперт. Определить пробелы в знаниях можно, решив проверочную работу по каждой учебной дисциплине.
"Для школьников старших классов, которые больше всего ценят интерактивный компонент обучения, хорошим способом освежить знания станут записи онлайн-уроков. Короткие видео помогут разнообразить теоретическую подачу материала и лучше усвоить пройденные темы", – посоветовала Рыжова.
По ее словам, ребенку будет проще включиться в учебный процесс с помощью интерактивных тестов, часть вопросов из которых не будет связана со школьной программой.
Ранее россиянам рассказали, какие цветы должны быть в букете для учителя на 1 сентября. Флорист садового центра ГБУ "Озеленение" Екатерина Самсонова уточнила, что букет можно приобрести из хризантем, гербер, подсолнухов или роз. Последние цветы – наиболее универсальные и распространенные. Однако флорист посоветовала не выбирать в качестве подарка розы алого цвета.
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