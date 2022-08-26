Родителям объяснили, кого на самом деле надо настроить на учебный год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В моральной подготовке к новому учебному году нуждаются не только дети, но и их родители, заявила кандидат психологических наук Светлана Колосова. Об этом сообщает News.ru.

Она напомнила, что мамам и папам к 1 сентября необходимо приобрести тетради, ручки, необходимую одежду и помочь ребенку подготовить учебные пособия.

"Самая главная история – подготовить не детей, а себя, потому что изменится ритм жизни. Многие родители сами боятся и находятся в напряжении, и для них это сплошная нагрузка: вот опять начнется домашка или еще что-то. Ребенок очень чувствует настроение взрослого человека", – пояснила Колосова.

Специалист порекомендовала родителям отнестись к этим делам легче, чтобы не напугать ни себя, ни детей. Она добавила, что период подготовки к новому учебному году лучше всего воспринимать как прекрасное время, когда вместе учится вся семья.

Ранее Колосова сообщила, что родителям следует с умом подходить к психологической подготовке детей к новому учебному году, не вселяя им чувство страха и не возбуждая негативные эмоции.

Она подчеркнула, что ни в коем случае нельзя настраивать ребенка на новый учебный цикл посредством агрессивных методов, возбуждая у него негативные эмоции и убеждая его, что он разленился за лето. Колосова пояснила, что ребенок должен идти в детский сад или школу с удовольствием.