Эксперт рассказала, как правильно выбрать рюкзак ребенку

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Рюкзак для ребенка должен быть прочным, легким и непромокаемым, рассказала массажист "СМ-Клиники" Маргарита Шехтман в беседе с "Газетой.ру".
По словам эксперта, нельзя покупать ребенку ранец на вырост.
"Вес – не более 10% от веса ребенка. Рюкзак должен располагаться близко к телу с минимальным расстоянием между спиной", – сказала она.
Шехтман также посоветовала выбирать длину рюкзака, которая будет по длине туловища. При этом он не должен быть шире плеч – на уровне 2,5–5 сантиметров ниже талии. Лямки и вставки желательно выбирать широкие, в частности, внимание стоит обратить на наличие поясного ремешка для перераспределения нагрузки.
"Удобная полужесткая спинка, кармашек для бутылочки с водой снаружи, отражатели. При этом более тяжелые предметы стоит класть ближе к низу и спине", – отметила она.
Ранее Минпромторг заявил, что цены на школьные товары в РФ могут снизиться в сентябре. Там также отметили, что производству подобной продукции уделяется особое внимание.
До этого аналитики назвали среднюю стоимость "набора школьника" в Москве в 2022 году. Покупка товаров для школы обойдется москвичам в среднем в 13 250 рублей, сообщили исследователи. Это цена за набор из школьной и спортивной формы, обуви, рюкзака и канцелярских принадлежностей.
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