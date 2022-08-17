Минпромторг заявил, что цены на школьные товары в РФ могут снизиться в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Цены на товары для школьников могут снизиться уже в сентябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.
Отмечается, что ведомство уделяет особое внимание производству подобной продукции.
"Ожидаем, что после традиционного сезонного подъема перед началом учебного года цены на школьные товары пойдут на спад уже в сентябре", – сообщили в пресс-службе.
По данным Росстата, в июле 2022 года стоимость школьных брюк выросла в сравнении с аналогичным периодом 2021 года на 13%, цена на рубашки для мальчиков увеличилась на 16%.
"На школьное платье из полушерстяных и смесовых тканей – 6%, на блузку для девочек – 9%, юбку – 8%, на школьный рюкзак – 10%, на набор фломастеров – 17%, учебник – 18%", – привели данные в Минпромторге.
Ранее аналитики назвали среднюю стоимость "набора школьника" в Москве в 2022 году. Покупка товаров для школы обойдется москвичам в среднем в 13 250 рублей, сообщили исследователи. Это цена за набор из школьной и спортивной формы, обуви, рюкзака и канцелярских принадлежностей.
До этого в Госдуме предложили создать регулятор для контроля цен на товары для школьников. По словам вице-спикера ГД Бориса Чернышова, в настоящее время стоимость школьных товаров значительно выросла, в связи с чем необходима площадка для регулирования деятельности поставщиков и производителей школьных принадлежностей и одежды.
Москвичам рассказали о стоимости "набора школьника" в 2022 году
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