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Общество

17:18

Роспотребнадзор откроет горячую линию по вопросам качества детских товаров 15 августа

общество

Фото: depositphotos/AllUneed

Роспотребнадзор по Москве откроет горячую линию по вопросам качества детских товаров 15 августа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что граждане смогут задать свои вопросы по качеству и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей с понедельника по четверг c 09:00 до 17:30, в пятницу c 09:00 до 16:30 (обед с 13:00 до 13:45) по телефонам:

  • Управления Роспотребнадзора по Москве: 8 (495) 687-40-57, 8 (495) 687-63-60;
  • отдела консультационных услуг для потребителей ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Москве": 8 (495) 687-39-61.

Кроме того, будет работать круглосуточная горячая линия по номеру 8 (495) 539-36-96 и по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8( 800) 555-49-43.

Ранее аналитики назвали среднюю стоимость "набора школьника" в Москве в 2022 году. Покупка товаров для школы обойдется жителям столицы в среднем в 13 250 рублей.

Уточнялось, что стандартный набор состоит из школьной и спортивной формы, обуви, рюкзака и канцелярских принадлежностей. При этом 40% родителей намерены суммарно потратить от 10 до 30 тысяч рублей на товары для ребенка к новому учебному году.

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