Родителям рассказали, как сэкономить при покупке вещей для первоклассников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Покупая принадлежности для первоклассников с рук, можно сэкономить до 72% суммы, которую пришлось бы потратить в магазине. В 2022 году продажи школьных товаров на "Авито" выросли на 41% в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщили на сайте "Комсомольской правды" со ссылкой на руководителя категории Lifestyle в "Авито" Алексея Козловского.
"Чаще всего в этом году на "Авито" пользователи покупали пеналы, а также сменку для девочек и мальчиков", – сообщил Козловский.
По данным "Авито", полностью собрать мальчика в первый класс, покупая вещи с рук, можно за 7 320 рублей, девочку – за 6 480 рублей. С приобретением гаджетов сумма окажется больше: 53 420 рублей – для мальчика и 52 940 рублей – для девочки.
Покупая вещи для мальчика с сайтов объявлений, можно сэкономить до 63% суммы, которую пришлось бы потратить в магазине. Родители девочки могут потратить на 72% меньше при покупке подержанных товаров.
Ранее эксперты назвали стоимость школьного набора для россиян в 2022 году. Набор ученика школы подорожал за год на 15%. Комплект школьной формы родителям обошелся в 2 900 рублей, уточнили в "Чек Индексе". Стоимость выросла на 8%. Объем продаж увеличился на 188% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.
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