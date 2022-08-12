Аналитики назвали среднюю стоимость "набора школьника" в Москве в 2022 году

09:33
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Покупка товаров для школы обойдется москвичам в среднем в 13 250 рублей, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на данные аналитиков маркетплейсов.
Уточняется, что стандартный "набор школьника" состоит из школьной и спортивной формы, обуви, рюкзака и канцелярских принадлежностей.
В "Яндекс.Маркете" отметили, что 40% родителей намерены суммарно потратить от 10 до 30 тысяч рублей на товары для ребенка к новому учебному году.
В Ozon сообщили о незначительных изменениях в стоимости отдельных категорий школьных товаров по сравнению с 2021 годом. По данным маркетплейса, средняя стоимость рюкзаков составила 2 800 рублей, комплекта школьных тетрадей – 270 рублей, пеналов – 450 рублей, комплекта ручек – 330 рублей.
Уточняется, что средняя стоимость школьного набора на Ozon составит 12,5 тысячи рублей.
"Подготовка юного жителя Московского региона к школе без учета школьной формы обойдется в среднем в 5 600 рублей – это показатель на уровне прошлого года. Средний чек набора одежды для школы, состоящий из категорий школьной формы и обуви, детской спортивной обуви и одежды, а также сумки для сменки в регионе составляет порядка 6 900 рублей", – добавили в компании
В свою очередь, в "СберМегаМаркете" заявили, что более полный "набор школьника" от Росстата обойдется на маркетплейсе в 13–14 тысяч рублей. Так, набор для мальчика будет стоить 10 470 рублей, для девочек – 9 975 рублей. Стоимость полного комплекта канцтоваров составит 3 626 рублей.
Уточняется, что в школьный набор от Росстата для мальчиков входят две пары полушерстяных брюк, три верхних сорочки, детский джемпер, две детские футболки, спортивный костюм, летние детские туфли, ботинки с подкладкой, кроссовки, а также 5 пар носков и гольфов.
Набор для девочек состоит из двух платьев, трех блузок, двух юбок, трех пар колготок, детского джемпера, двух футболок, спортивного костюма, летних детских туфлей, ботинок с подкладкой, кроссовок и 5 пар носков и гольфов.
Ранее руководитель категории Lifestyle в "Авито" Алексей Козловский рассказал, что, покупая принадлежности для первоклассников с рук, можно сэкономить до 72% суммы, которую пришлось бы потратить в магазине. В 2022 году продажи школьных товаров на "Авито" выросли на 41% в сравнении с прошлым годом.
По данным сервиса, полностью собрать мальчика в первый класс, покупая вещи с рук, можно за 7 320 рублей, девочку – за 6 480 рублей. С приобретением гаджетов сумма окажется больше: 53 420 рублей – для мальчика и 52 940 рублей – для девочки.
Средний чек на сборы детей в школу составил почти 14 тыс рублей в 2022 году
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: