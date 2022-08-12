Аналитики назвали среднюю стоимость "набора школьника" в Москве в 2022 году

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Покупка товаров для школы обойдется москвичам в среднем в 13 250 рублей, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на данные аналитиков маркетплейсов.

Уточняется, что стандартный "набор школьника" состоит из школьной и спортивной формы, обуви, рюкзака и канцелярских принадлежностей.

В "Яндекс.Маркете" отметили, что 40% родителей намерены суммарно потратить от 10 до 30 тысяч рублей на товары для ребенка к новому учебному году.

В Ozon сообщили о незначительных изменениях в стоимости отдельных категорий школьных товаров по сравнению с 2021 годом. По данным маркетплейса, средняя стоимость рюкзаков составила 2 800 рублей, комплекта школьных тетрадей – 270 рублей, пеналов – 450 рублей, комплекта ручек – 330 рублей.

Уточняется, что средняя стоимость школьного набора на Ozon составит 12,5 тысячи рублей.

"Подготовка юного жителя Московского региона к школе без учета школьной формы обойдется в среднем в 5 600 рублей – это показатель на уровне прошлого года. Средний чек набора одежды для школы, состоящий из категорий школьной формы и обуви, детской спортивной обуви и одежды, а также сумки для сменки в регионе составляет порядка 6 900 рублей", – добавили в компании

В свою очередь, в "СберМегаМаркете" заявили, что более полный "набор школьника" от Росстата обойдется на маркетплейсе в 13–14 тысяч рублей. Так, набор для мальчика будет стоить 10 470 рублей, для девочек – 9 975 рублей. Стоимость полного комплекта канцтоваров составит 3 626 рублей.

Уточняется, что в школьный набор от Росстата для мальчиков входят две пары полушерстяных брюк, три верхних сорочки, детский джемпер, две детские футболки, спортивный костюм, летние детские туфли, ботинки с подкладкой, кроссовки, а также 5 пар носков и гольфов.

Набор для девочек состоит из двух платьев, трех блузок, двух юбок, трех пар колготок, детского джемпера, двух футболок, спортивного костюма, летних детских туфлей, ботинок с подкладкой, кроссовок и 5 пар носков и гольфов.

Ранее руководитель категории Lifestyle в "Авито" Алексей Козловский рассказал, что, покупая принадлежности для первоклассников с рук, можно сэкономить до 72% суммы, которую пришлось бы потратить в магазине. В 2022 году продажи школьных товаров на "Авито" выросли на 41% в сравнении с прошлым годом.

По данным сервиса, полностью собрать мальчика в первый класс, покупая вещи с рук, можно за 7 320 рублей, девочку – за 6 480 рублей. С приобретением гаджетов сумма окажется больше: 53 420 рублей – для мальчика и 52 940 рублей – для девочки.

