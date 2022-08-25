Психолог объяснила, как правильно настроить ребенка на учебный год

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Родителям следует с умом подходить к психологической подготовке детей к новому учебному году, не вселяя им чувство страха и не возбуждая негативные эмоции, заявила кандидат психологических наук Светлана Колосова. Об этом сообщает News.ru.

Она подчеркнула, что ни в коем случае нельзя настраивать ребенка на новый учебный цикл посредством агрессивных методов, возбуждая у него негативные эмоции и убеждая его, что он разленился за лето. Колосова пояснила, что ребенок должен идти в детский сад или школу с удовольствием.

"Нужно говорить: у тебя все получится, мы тебя поддержим, ты можешь ошибаться, для этого и существует обучение, мы всегда рядом. Надо думать и начинать говорить с ребенком на те темы, которые получаются, удаются, нравятся. Главное спрашивать: а что ты ждешь от этого похода? Что тебе запомнилось в прошлом году? Как ребята готовятся к школе?" – заявила эксперт.

По ее словам, такие простые вопросы помогают ребенку должным образом сконцентрироваться на школе, учебной дисциплине и предметах.

"Мы чуть-чуть его сдвигаем с летнего отдыха на более конструктивную, упорядоченную жизнь, деятельность", – заключила Колосова.

Ранее детский и семейный психолог Мария Серебрякова рассказала, что при подготовке ребенка к школе в последнюю неделю лета не стоит подвергать его стрессам, в частности не следует пытаться выполнить с ним все оставшиеся задания. По словам специалиста, до начала последней недели каникул лучше уже вернуться из отпуска, чтобы у ребенка было время прийти в себя.