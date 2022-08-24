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Общество

15:03

Психолог заявила о важности утренних ритуалов для психического здоровья детей

обществодети

Фото: depositphotos/VadymPastukh

Детский психолог Яна Лейкина рассказала, как простые утренние ритуалы помогут поддержать психическое здоровье детей. Об этом сообщает "Радио 1".

Эксперт объяснила, что для детей важно ощущать стабильность и одобрение, правильное начало дня в этом может помочь.

"День должен начинаться с пробуждения в одно и то же время, легкой физической нагрузки, гигиенических процедур и завтрака. Это является очень настраивающим ребенка и подростка ритуалом на весь день. А для детей очень важны полезные ритуалы и привычки", – рассказала она.

Специалист рекомендовала родителям уделить особое внимание завтраку. Как отметила Лейкина, в это время ребенок четко ощущает голод и свои потребности. Завтрак, приготовленный с любовью, даст ребенку понять, что о нем заботятся.

В свою очередь, взрослый во время завтрака должен объяснить, какие продукты приносят пользу организму, добавила психолог. Тогда у ребенка сформируется правильный вектор внимания к себе.

"Стоит поговорить о том, какой сегодня день, на что обратить внимание, на что настроиться", – посоветовала Лейкина.

Ранее детский и семейный психолог Мария Серебрякова рассказала, что при подготовке ребенка к школе в последнюю неделю лета не стоит подвергать его стрессам, в частности не следует пытаться выполнить с ним все оставшиеся задания. По словам специалиста, до начала последней недели каникул лучше уже вернуться из отпуска, чтобы у ребенка было время прийти в себя.

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