Психолог призвала не требовать от детей высоких оценок перед началом учебного года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Перед началом нового учебного года родителям не нужно требовать от детей высокой успеваемости, так как это порождает тревогу и повышенный страх неудач. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на кандидата психологических наук, клинического психолога Юлию Кочетову.

"Постарайтесь отнестись к новому учебному году как к чему-то легкому и приятному, и ребенок заразится вашим настроением", – сказала Кочетова.

Кроме того, эксперт посоветовала в этот период чаще хвалить ребенка.

Специалист пояснила, что при нежелании ребенка идти в школу необходимо выяснить причину этого чувства и помочь справиться с проблемой. В разговоре со школьником психолог рекомендовала не давить на него, а проявлять внимание и делиться собственным опытом.

Преподаватель кафедры "Возрастная психология имени профессора Обуховой" МПГУ Мария Климакова рассказала, что часто дети не хотят идти в школу из-за конфликтов с одноклассниками или учителями. По ее словам, в этом случае школа воспринимается как место, где есть проблемы, а постепенно такое отношение переносится на саму учебу. При этом долгий стресс может негативно сказаться на способностях.

Климакова пояснила, что иногда дети получают не очень хорошие оценки из-за чрезмерной нагрузки.

"Возможно, у ребенка слишком большая нагрузка, очень много кружков и секций, дополнительных занятий кроме учебы, или имеются проблемы со здоровьем. В этом случае стоит пересмотреть расписание ребенка на новый учебный год", – подчеркнула эксперт.

Психолог рекомендовала напоминать детям о любимых предметах и школьных друзьях. Специалист также посоветовала покупать те канцелярские принадлежности, которые понравились ребенку. По ее словам, так школьник будет получать удовольствие от записей.

Ранее детский и семейный психолог Мария Серебрякова рассказала, что при подготовке ребенка к школе в последнюю неделю лета не стоит подвергать его стрессам, в частности не следует пытаться выполнить с ним все оставшиеся задания. По словам специалиста, до начала последней недели каникул лучше уже вернуться из отпуска, чтобы у ребенка было время прийти в себя.

