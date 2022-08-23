Педиатр дала советы по подготовке ребенка к учебному году

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Подготовить ребенка к началу нового учебного года можно, если постепенно ввести ранние пробуждения, физическую активность и краткосрочные занятия по школьной программе. Об этом рассказала врач высшей категории, член Союза педиатров России, кандидат медицинских наук Екатерина Морозова, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Эксперт также добавила, что в процессе подготовки в школе родителям необходимо говорить об учебе в положительном ключе.

Родителям детей, у которых наблюдается повышенная активность, врач посоветовала обратиться к неврологу. Кроме того, приучить ребенка сидеть за партой можно, играя с ним в настольные игры и читая сказки. Также с детьми от года и старше можно проводить занятия по рисованию, а от 2 до 3 лет – сборке конструктора и мозаики. Ребятам с 4 лет врач посоветовала чаще выполнять задания на поиск отличий и предметов на картинках.

Родители детей постарше могут попробовать увлечь детей видами прикладного творчества: созданием поделок, плетением браслетов, лепкой и другой деятельностью, которая поможет развить усидчивость.

Особенно важно соблюдать режим дня, уточнила Морозова.

"В педиатрии существует правило, что должно быть достигнуто определенное соотношение занятий и отдыха, и у ребенка должно оставаться не менее 9 часов сна. В период учебы (осень, зима, весна) оптимальное время для сна школьника – с 9 вечера до 7 утра", – объяснила она.

По ее словам, в первые недели сентября не рекомендуется вводить дополнительные занятия. При выборе досуговой деятельности необходимо обращать внимание на предпочтения ребенка.

Рацион питания школьника должен обеспечивать его необходимыми пищевыми веществами, подчеркнула специалист. Прием пищи должен осуществляться в одинаковое время. Это поможет сформировать пищеварительный рефлекс. Ужинать необходимо за 2–3 часа до сна, объяснила Морозова.

В качестве перекуса в школу ребенок может взять фрукты (бананы, яблоки, груши), бутерброды с мясом, рыбой или курицей или орехи, сказала врач.

Особое внимание она посоветовала уделить здоровью ребенка, чтобы избежать разных заболеваний во время учебного года.

"Важно заранее начинать процесс закаливания. Если ребенок летом съездил на море, много гулял, занимался спортом, не сильно выбивался из режима, он уже на 50% подготовлен к школе", – объяснила Морозова.

Школьника необходимо одевать, опираясь на погодные условия. Кроме того, ребенку необходимо пройти вакцинацию от гриппа, поскольку осенью 2022 года в РФ ожидается всплеск заболевания, посоветовала детский врач.

Ранее психолог Мария Забурмах посоветовала родителям первоклассников создать положительную атмосферу вокруг детей. По ее словам, в первом классе необходимо сделать акцент на праздник, нежели на нагрузке. Родители могут рассказать ребенку о возможности найти новых друзей или узнать больше интересной информации.