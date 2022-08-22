Как не впасть в панику перед началом учебного года

В конце лета многие родители с горящими глазами бегают по магазинам со списками канцелярских принадлежностей и лихорадочно перебирают на кронштейнах комплекты форменной одежды. Времени на такие покупки катастрофически мало, а цены кажутся высокими. Надо ли совершать марш-бросок за необходимыми для учебы товарами в последние дни? Почему не нужно покупать впрок? Ответы на эти и другие вопросы искала журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.



Фото: Москва 24/Александр Авилов

Редкий взрослый может похвастаться тем, что за несколько недель до школы ребенок готов к 1 сентября, что называется, под ключ. Если заранее купить форму, то есть риск промахнуться с размером – ученик либо стремительно вытянется в последний месяц, либо купленное на вырост будет ему велико. Хорошо, когда в семье есть младшие дети. В этом случае приобретенные вещи, конечно, пригодятся. Покупку школьно-письменных принадлежностей родители тоже откладывают на потом. Во-первых, в начале и середине лета обычно не до этого – кажется, что учеба начнется еще не скоро. Во-вторых, существенных скидок пока нет. Заранее закупаются в основном те, кто любит делать это без суеты и толкотни или в августе отправляется в отпуск.

Но оставшееся время стремительно тает, и кажется, что до Дня знаний можно не успеть с покупками. Опытные родители советуют не поддаваться всеобщему ажиотажу, а подойти к делу спокойно и рассудительно. Тем более если речь идет о старших школьниках. Конечно, мамы и папы первоклашек не скупятся на костюмы-тройки и эффектные сарафаны с блузками по довольно высоким ценам. Родителям "новобранцев" вообще свойственно раскошеливаться по полной программе. Если ранец, то известной фирмы. Возможно, потом его придется заменить на менее модный, зато легкий и функциональный.

Пенал, разумеется, должен быть размером с половину портфеля и обязательно с несколькими отделениями – стоит прилично и выглядит солидно. Родителям школьников невдомек, что уже в первом полугодии его придется заменить на мягкий, невесомый.



В него тоже влезет все необходимое, но места в ранце и на парте он займет меньше. Да и учительница не будет хвататься за сердце, если огромный пенал рухнет с парты на пол, задетый локтем ученика.



Взрослым просто нужно наиграться в родителей школьников. Но все эти замысловатые точилки, тяжелые подставки, трехгранные карандаши и ручки, а также солидные туфли и не всегда удобные пиджаки часто нужны только мамам и папам. Рано или поздно ребенок наотрез откажется от этих атрибутов идеального школьника и запросит взамен классической обуви привычные кроссовки, а вместо аккуратной рубашечки, застегивающейся на все пуговицы, – функциональное поло.



Если ребята не учатся в кадетских классах или в заведениях со строжайшим дресс-кодом, то можно обойтись без покупки форменной одежды. Уже в конце начальной школы дети, как правило, наотрез отказываются носить на занятия брюки со стрелками или строгие платья. У ребят свои представления о подростковой моде. В повседневном гардеробе любой девочки найдутся юбки и блузки, в которых можно ходить на занятия, в том числе явиться в класс на 1 сентября. При условии, что правило "темный низ – белый верх" будет соблюдено.

С мальчиками сложнее. Любимые джегинсы, спортивные штаны или джинсы неуместны в школе. Однако приобрести темные брюки и белую рубашку можно и в последний момент – с ними проблем обычно не возникает. Возможно, пригодятся и те, что были куплены под конец прошлого учебного года. Все зависит от того, когда у школьника был скачок роста. Практичные родители всегда имеют в запасе одежду, купленную на распродажах на вырост. Особенно если речь идет о каких-то универсальных вещах, например шортах и белых футболках для физкультуры.

Покупать рюкзак каждый год не все считают нужным. Это тот случай, когда основную роль играют такие факторы, как удобство и сохранность, а не стремление принципиально потратить деньги на новую вещь. Если старый ранец в хорошем состоянии, то не имеет смысла искать что-то другое, поддаваясь всеобщему ажиотажу. Но важно заранее согласовать с ребенком этот момент.

Главное, помнить, что 1 сентября – лишь начало долгого пути под названием учебный год. Если вы что-то не успели, то есть время докупить и дополнить. Как говорится, важно то, что в голове, а не на ней.