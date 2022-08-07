Как утешить ребенка, если его не пригласили на день рождения

Не взяли на рыбалку, не пригласили на день рождения, не позвали в кино – жизнь порой подбрасывает нашим детям поводы для огорчений. Родители в таких случаях волнуются не меньше ребенка. Как помочь школьнику пережить первое разочарование? Надо ли обижаться на сверстников, которые не хотят общаться с вашим ребенком? Ответы на эти и другие вопросы искала журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.



Иногда в жизни происходит что-то такое, от чего мир переворачивается с ног на голову. Например, девочка пригласила на день рождения одноклассниц, которые когда-то ходили с ней в общую группу детского сада. Всех, кроме одной. Но ведь они знают друг друга давно и вроде не ссорились. Пока другие девочки рассматривают приглашения и обсуждают, в чем идти на мероприятие, одна из них отчаянно делает вид, что ничего обидного не произошло и кусает губы, чтобы не заплакать. Рыдать в голос она будет потом, когда придет домой, а мама спросит у расстроенной дочери, что случилось.

Конечно же, некоторые взрослые скажут: "Ничего страшного не произошло. Подумаешь! Не расстраивайся". Но в глубине души сами будут переживать и даже сердиться на эту именинницу, которую помнят едва ли не с пеленок. Поэтому родители вместе с обиженной дочкой будут искать причину, почему девочку не пригласили на день рождения.

К сожалению, такие ситуации случаются, когда ребенка обходят вниманием. Это касается не только дня рождения, но и коллективных игр, а также совместных походов в кино и кафе в подростковом возрасте. Обиду и непонимание может вызвать в том числе и факт, что приятели уходят после школьных занятий без одноклассника, хотя им всем по пути. Детям в таких случаях кажется, что мир по меньшей мере рухнул. Они теряют уверенность, считают себя хуже других. Взрослые тоже не знают, как реагировать в такой ситуации. Почему проигнорировали именно их ребенка? Как случилось, что он оказался в стороне от общего веселья?



Родителям не нужно злиться и расстраиваться, не стоит обесценивать ситуацию в глазах подростка – для него она действительно важна. Нам тоже приходилось переживать нечто подобное в детстве, а потом в студенческие годы и на работе.



С возрастом эмоции в таких случаях притупляются. Взрослым уже не так важно, почему Иван Иванович не пригласил коллегу на юбилей. Мы с высоты жизненного опыта уже даже знаем ответ на вопрос и принимаем ситуацию философски.

Причин игнорирования ребенка может быть несколько. Возможно, мама именинницы просто не успела забыть какой-то утренник в саду, на котором той девочке дали главную роль, а ее дочь получила только коротенькое стихотворение. Либо родители одноклассниц когда-то обменялись резкими высказываниями в школьном чате, и теперь на волне неприязни дочку одной из них не пригласили на праздник. Может, именинница сама обиделась на подружку за какие-то высказывания или поступки.



Бывает также, что на торжестве ограничен лимит приглашенных. Ребенка решили обойти, потому что, несмотря на теплые приятельские отношения, она все-таки не самая близкая подруга. Порой приглашения на детские мероприятия раздаются в зависимости от того, насколько близко общаются родители. Возможно, именинник и рад бы был позвать других сверстников, но в круг приятелей мамы или папы их семьи не входят.

Так или иначе, дело родителей – по возможности смягчить переживания ребенка, но при этом помнить, что подобные ситуации учат его принимать жизнь такой, какая она есть. Да, не все будут с распростертыми объятиями приглашать наших детей в компанию. Такой опыт способствует формированию личности. Не стоит в сердцах обесценивать мероприятие и ребят, которые обошли вашего ребенка вниманием. Тем более что именно для него и день рождения, и друзья имеют большое значение.

Прежде всего надо поговорить с ребенком по душам. Пусть он выскажется, поплачет, "разжует" ситуацию. Таким образом, трагедия, возможно, потеряет актуальность и ребенок перестанет на ней зацикливаться. Стоит поделиться с сыном или дочерью своими воспоминаниями и опытом на сей счет. Дети должны знать, что такое случается не только с ними.



В тот самый день пригласите огорченного школьника в интересное место, чтобы он переключился с мыслей о пропущенном празднике на новые впечатления. Возможно, поход в батутный центр или неожиданная вылазка в соседний город затмит обиду и примирит подростка с ситуацией.



Можно подсказать ребенку, что это первый в его жизни урок, когда надо учиться "держать лицо" и не закрываться от мира. Не стоит вариться в своей обиде. Пусть ребенок не дуется, а подарит имениннику или имениннице небольшой презент, даже если его не пригласили на торжество. Это будет отличным проявлением товарищества, знаком, что дружба не заканчивается из-за какого-то недоразумения. Взрослым стоит учить подрастающее поколение быть внимательными к другим людям. В окружении ребенка тоже наверняка есть ребята, которых ранит равнодушие вашего сына или дочери. Посоветуйте подумать об этом. Может быть, тогда и найдется ответ на вопрос: "Почему именно меня не пригласили".