Почему родителям не стоит нарушать правила в присутствии детей

Некоторые родители считают, что всегда жить по правилам не интересно. Однако, нарушая инструкции и в некоторых случаях законы, они вынуждают детей рисковать жизнью и здоровьем. Почему не все взрослые люди придают значения правилам? Как беспечность родителей влияет на будущее ребенка? Почему не надо стесняться делать замечания безответственным мамам и папам? Ответы на эти и другие вопросы искала журналист Евгения Бородина.



Жизнь порой богата на такие ситуации, от которых по коже пробегают мурашки. Например, представьте картину: в городском парке катается юная мама на роликовых коньках. Она мчится по асфальтированной дорожке, толкая перед собой коляску с грудничком. На небольшом спуске девушка запинается и теряет равновесие. В этой ситуации рядом не было никого, кто успел бы ей помочь. Молодая женщина отчаянно старается удержаться на ногах и не упустить коляску.

В конечном итоге она падает на асфальт, чудом удержав ребенка. Представляю, сколько мыслей пронеслось в ее голове, пока она участвовала в этой борьбе за жизнь и здоровье малыша, которую, к счастью, выиграла. Коляска устояла. Девушка доковыляла до ближайшей лавочки, где сняла ролики и убрала их в багажное отделение. Что-то подсказывает – больше она не совмещала прогулку с ребенком и веселые заезды. За эти секунды в ее сознании, вероятно, сразу все стало на свои места.

Некоторые могут возразить, что многие родители так делают и ничего не происходит, а этой девушке просто не повезло. Есть и те, кто переходят дорогу на красный свет, пока нет машин, оставляют ребенка одного в бассейне или планируют пройтись с малышом по парапету набережной, убежденные, что контролируют ситуацию.

Однако каждый подобный шаг может иметь роковые последствия. Даже если повезло проскочить на запрещающий сигнал светофора, у ребенка в сознании отложится, что так поступать можно. Когда уже в школьном возрасте он отправится в самостоятельный путь, пренебрежение правилами может обойтись очень дорого.



В любой рискованной ситуации родитель не удержит ребенка от рокового шага, если тот не будет знать, в каких случаях действует категоричное "нельзя". Когда речь идет о безопасности, компромиссов не бывает – играть надо по правилам.



Еще одно популярное на сегодняшний день развлечение – катание на электросамокатах. При условии соблюдения правил пользования устройством и небыстрой езде, риск получить травму минимален. Но если мама с грудничком в слинге взяла арендованный электросамокат, то, вероятно, быть беде – судьба малыша в таком случае непредсказуема. Тем более что молодая женщина сможет управлять самокатом только одной рукой, второй она будет придерживать младенца.



Порой мы стесняемся сделать замечание взрослому постороннему человеку. Тем более нас с ранних лет учат – родителей не отчитывают в присутствии детей. Но как еще призвать к разуму тех, кто считает, что один раз нарушить правила техники безопасности совсем не страшно? Самый оптимальный вариант – пригрозить обращением в соответствующие органы. Но если принимать решение необходимо быстро, то постарайтесь привлечь к ситуации общественное внимание.

Нужно громко и четко сказать: "Вы подвергаете опасности ребенка. Как вам не стыдно?" Никому не хочется стать центром внимания в такой ситуации. Даже если человек считает возможным разрешить себе что-то в обход здравого смысла, то идти наперекор общественному мнению он, скорее всего, не станет.

Бывает, люди нарушают правила при отчаянных для себя обстоятельствах. Например, молодая мама стоит с коляской на эскалаторе или в магазине. При этом она не успевает страховать старшего ребенка, а младший, которому было велено держаться за край одежды, по какой-то причине ослушался. Конечно, отчитывать женщину в этой ситуации бессмысленно. Проще взять малыша за руку, чтобы подстраховать его и помочь маме. Не зря говорят: чужих детей не бывает.