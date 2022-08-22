Политолог поддержал предложение временно отменить НДС на товары для школьников

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Отменить НДС на школьные товары до окончания первой недели сентября – актуальное предложение, сообщает RT со ссылкой на директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова.

По словам эксперта, цены на школьные товары перед началом учебного года могут необоснованно завышаться.

"В условиях приближающегося учебного года школьные товары фактически становятся предметами первой необходимости, а значит, следить за их стоимостью на прилавках магазинов государству нужно особенно пристально", – сказал Орлов.

По его словам, решение Госдумы могло бы оказать помощь в борьбе с "коммерсантами, спекулирующими на детях".

Предложение о том, чтобы отменить НДС на товары для школьников выдвинул вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его словам, мера необходима в связи с увеличением стоимости школьного набора на 12% в 2022 году.

Чернышев также отметил, что предложение может стать значительной поддержкой для семей, собирающих детей в школу. Соответствующее обращение он направил на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

