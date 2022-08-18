Спрос на школьные платья на маркетплейсе в РФ вырос в 2,5 раза в августе

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В августе 2022 года россияне приобрели в 2,5 раза больше школьных платьев в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу маркетплейса Ozon.
"Средняя стоимость снизилась на 3% год к году. Наибольшим спросом пользуются классические черные платья для школы", – сообщили в пресс-службе компании.
По данным маркетплейса, в августе также увеличился спрос на школьную обувь на 42%. При этом средняя цена товара не изменилась и составила около 1,8 тысячи рублей. Стоимость рубашек также осталась на прежнем уровне – их можно приобрести примерно за 1 тысячу рублей.
Эксперты отметили, что в 2022 году родители чаще всего приобретали на маркетплейсе школьные рубашки и блузы.
"Родители не забывают про брюки и юбки для школьников. В этом августе штучные продажи школьных юбок и брюк увеличились на 30% год к году. Средняя цена на школьные юбки практически не изменилась, а на штаны увеличилась почти на 20% по отношению к аналогичному периоду 2021 года – сейчас она составляет порядка 1 100 рублей", – добавили представители Ozon.
Ранее Минпромторг заявил, что цены на школьные товары в РФ могут снизиться в сентябре. Там также отметили, что производству подобной продукции уделяется особое внимание.
До этого аналитики назвали среднюю стоимость "набора школьника" в Москве в 2022 году. Покупка товаров для школы обойдется москвичам в среднем в 13 250 рублей, сообщили исследователи. Это цена за набор из школьной и спортивной формы, обуви, рюкзака и канцелярских принадлежностей.
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