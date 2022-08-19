Психологи рассказали, как распознать, что ребенок готов к школе

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Ребенок психически готов к школе в том случае, если у него достаточно и равномерно развиты мотивационнный, волевой, коммуникативный, эмоциональный и познавательный компоненты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных психологов.

Медицинский и семейный психолог Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой департамента здравоохранения Москвы Мария Ермакова рассказала, что у готового к школе ребенка сформирована внутренняя мотивация, то есть желание идти в школу учиться, общаться, получать пятерки, а не играть на переменах.

Она отметила, что у ребенка также должна быть развита способность в заданное время выполнять задания учителя, не отвлекаться на уроке, доводить дело до конца.

По словам психолога, в эмоциональный компонент входит умение ребенка распознавать, называть и регулировать свое эмоциональное состояние, выражая эмоции в рамках социальных норм.

Ермакова отметила, что не менее важен социальный компонент готовности, в который входят коммуникативные навыки, способность соотносить свои действия с окружением.

В свою очередь, клинический психолог НПЦ ПЗДП имени Г. Е. Сухаревой Светлана Залманова пояснила, что психологическая готовность не возникает сама по себе, а формируется постепенно.

"Семье будущего первоклассника важно постепенно транслировать, что такое школа, зачем она нужна, не пугать ребенка, не использовать школу как карательную организацию, как способ наказания, стараться формировать у ребенка реалистичный, но позитивный образ школы", – пояснила Залманова.

Ранее медицинский психолог "СМ-Клиники" Диана Лобанова рассказала, что поход первоклассника в школу может вызвать волнение и у родителей, и у ребенка. Избежать стресса при подготовке к школе можно. По ее словам, родители также могут читать ребенку рассказы о школе. Это поможет будущему ученику ознакомиться с правилами и распорядком учебного заведения.

Также, считает эксперт, необходимо заранее изучить маршрут от школы до дома. Это поможет понять, сколько времени будет добираться ребенок.

До этого преподаватель начальных классов, заслуженный учитель Кубани Галина Шевченко также поделилась советами по подготовке ребенка к началу учебного года. Родителям необходимо объяснить ребенку, что к 08:00 он должен быть готов к школе, считает учитель. По ее словам, делать это за два дня до начала учебы поздно.

Также родители могут уже сейчас продумать режим школьника так, чтобы постепенно подвести его к мысли, что к 20:30 или 21:00 ему необходимо перейти к тихим играм, сообщила учитель. Особенно важно продумать для ученика безопасный маршрут, добавила специалист.

