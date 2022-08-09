Учитель рассказала, как подготовить ребенка к учебному году

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Подготовить ребенка психологически к 1 сентября уже не получится. Однако начать работу над режимом школьника стоит в ближайшее время, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на преподавателя начальных классов, заслуженного учителя Кубани Галину Шевченко.
Родителям необходимо объяснить ребенку, что к 08:00 он должен быть готов к школе. По словам эксперта, делать это за два дня до начала учебы поздно.
Также родители могут уже сейчас продумать режим школьника так, чтобы постепенно подвести его к мысли, что к 20:30 или 21:00 ему необходимо перейти к тихим играм, сообщила учитель. Особенно важно продумать для ученика безопасный маршрут.
"Если ребенок ходит сам, либо в сопровождении, в любом случае еще раз пройтись посмотреть, где пешеходные переходы, сколько на это уходит времени. Еще раз повторить правила безопасного поведения. Это важно, и это нужно делать заранее, не в последнюю неделю, безусловно", – объяснила Шевченко.
Полезным занятием для ребенка могут стать уроки по развитию мелкой моторики. Например, родители могут заниматься со школьником лепкой из пластилина, научить его работать с глиной и вместе собирать конструктор, посоветовала эксперт.
Психологическое здоровье матери также сказывается на подготовке ребенка к школе.
"То есть если мама спокойна и не воспринимает поход в школу как что-то тревожное, как какую-то угрозу, тогда будет спокоен ребенок", – добавила Шевченко.
Ранее эксперты назвали стоимость школьного набора для россиян в 2022 году. Согласно полученным экспертами данным, ранее набор первоклассника можно было приобрести за 784 рубля. Сейчас объем продаж вырос на 61%.
Комплект школьной формы родителям обошелся в 2 900 рублей, уточнили в "Чек Индексе". Стоимость выросла на 8%. Объем продаж увеличился на 188% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.
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