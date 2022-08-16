Психолог рассказала, как подготовить первоклассника к школе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Поход первоклассника в школу может вызвать волнение и у родителей, и у ребенка. Избежать стресса при подготовке к школе можно, заявила медицинский психолог "СМ-Клиники" Диана Лобанова в разговоре с "Газетой.ру".
"Для того чтобы адаптация в целом прошла легко, необходимо придерживаться нескольких простых правил: приблизительно за месяц до 1 сентября начинать придерживаться графика сна и бодрствования. Очень важно ложиться и вставать в одно и то же время – максимально приближенное к тому, что будет в школе", – объяснила эксперт.
По ее словам, родители также могут читать ребенку рассказы о школе. Это поможет будущему ученику ознакомиться с правилами и распорядком учебного заведения.
Также, считает эксперт, необходимо заранее изучить маршрут от школы до дома. Это поможет понять, сколько времени будет добираться ребенок.
"Очень важным компонентом при адаптации является совместная с ребенком подготовка к учебе: походы за школьной формой, канцелярскими принадлежностями и прочими вещами", – добавила психолог.
В День знаний Лобанова посоветовала организовать для ребенка праздник, подкрепив положительные ассоциации с походом в школу.
До этого преподаватель начальных классов, заслуженный учитель Кубани Галина Шевченко также поделилась советами по подготовке ребенка к началу учебного года. Родителям необходимо объяснить ребенку, что к 08:00 он должен быть готов к школе, считает учитель. По ее словам, делать это за два дня до начала учебы поздно.
Также родители могут уже сейчас продумать режим школьника так, чтобы постепенно подвести его к мысли, что к 20:30 или 21:00 ему необходимо перейти к тихим играм, сообщила учитель. Особенно важно продумать для ученика безопасный маршрут, добавила специалист.
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