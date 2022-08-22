В Госдуме призвали временно отменить НДС на школьные товары

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил отменить НДС на школьные товары в период с середины августа и до окончания первой недели сентября, сообщает RT.

В обращении на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова он отметил, что каждый год в середине августа российские семьи, в которых есть дети школьного возраста, начинают закупку необходимых товаров для них. При этом стоимость "школьного набора" только для первоклассника в этом году выросла больше чем на 12%.

Чернышов заметил, что вещи и школьные принадлежности требуются также и учащимся постарше, и в итоге сборы в школу становятся очень затратным процессом.

В связи с этим, парламентарий попросил рассмотреть возможность сделать период покупок таких товаров с середины августа и до окончания первой недели сентября льготным для семей, собирающих детей в школу.

"Речь идет об отмене НДС на школьные принадлежности. Плата за ту или иную необходимую для учащегося вещь, уменьшенная на 20%, станет серьезной поддержкой для многих бюджетов российских семей", – пояснил депутат.

В августе 2022 года россияне приобрели в 2,5 раза больше школьных платьев в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По данным маркетплейса, в августе также увеличился спрос на школьную обувь – на 42%. При этом средняя цена товара не изменилась и составила около 1,8 тысячи рублей. Стоимость рубашек также осталась на прежнем уровне – их можно приобрести примерно за 1 тысячу рублей.

Эксперты отметили, что в 2022 году родители чаще всего приобретали на маркетплейсе школьные рубашки и блузы.

Ранее Минпромторг заявил, что цены на школьные товары в РФ могут снизиться в сентябре. Там также отметили, что производству подобной продукции уделяется особое внимание.

До этого аналитики назвали среднюю стоимость "набора школьника" в Москве в 2022 году. Покупка товаров для школы обойдется москвичам в среднем в 13 250 рублей, сообщили исследователи. Это цена за набор из школьной и спортивной формы, обуви, рюкзака и канцелярских принадлежностей.