Психолог рассказала, как не превратить школу в каторгу для первоклассника

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Чтобы ребенок не воспринимал первый класс как каторгу, во время подготовки к 1 сентября важно создать вокруг этого события правильную атмосферу. Такое мнение озвучила психолог Мария Забурмах.

"Очень важно из первого класса сделать больше праздник, чем нагрузку. <...> Если родители сами боятся, то дети идут в школу как на каторгу. Если мы сами сделаем такую тяжеловесную тучу из слова школа, то ребенок просто расхочет туда ходить", – сказала она в беседе с "Общественной службой новостей".

По ее словам, важно показать будущему первокласснику положительные стороны обучения в школе: обретение новых друзей, получение новых знаний. Если создать у ребенка интерес, то он найдет в себе ресурсы для преодоления всех препятствий, с которыми столкнется в школе, считает специалист.

Также Забурмах рекомендует взрослым не закрываться от школы, а выстраивать хорошие отношения, в том числе с родителями других учеников. Однако не стоит забывать про дистанцию, превращая школу во вторую семью. Правильные отношения с образовательным учреждением позволят смягчить для ребенка процесс обучения, отмечает психолог.

Подготовку непосредственно к первому контакту со школой следует начинать за две недели до 1 сентября. В это время следует приучить ребенка к новому режиму сна, избегая при этом повышенных нагрузок, объяснила Забурмах.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Наталья Игнатова рекомендовала россиянам, выбирающим букеты учителям к 1 сентября, подумать не только об их красоте, но и составе. Так, чтобы не спровоцировать у человека аллергию, не следует дарить лилии, каллы, хризантемы, маргаритки, герберы, ромашки и подсолнухи.

