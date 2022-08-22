Россиянам рассказали о возможности получить законный выходной 1 сентября

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Есть несколько вариантов, чтобы 1 сентября не работать на законных основаниях. Об этом рассказала агентству "Прайм" руководитель HR службы Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Светлана Краснянская.

По ее словам, самым простым способом является оформление ежегодного отпуска. Как отмечает юрист, гражданин вправе рассчитывать на выходной, если по определенным обстоятельствам положен дополнительный отпуск.

"Также, если вы являетесь донором, то по закону вам положен дополнительный оплачиваемый выходной день, которым можно воспользоваться в том числе и 1 сентября", – отметила специалист.

Кроме того, если был ненормированный рабочий день или работа сверхурочно, то есть право взять выходной день.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Наталья Игнатова предупредила, что, выбирая букет для учителя к 1 сентября, родителям школьников стоит подумать не только о его красоте, но и составе, поскольку некоторые цветы могут вызывать аллергию.

Специалист пояснила, что аллергию вызывают не сами цветы, а иммунная система, которая реагирует на белки пыльцы. По ее словам, негативные проявления вроде насморка и отеков слизистой возникают из-за того, что организм начинает вырабатывать защитные антитела.