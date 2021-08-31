В Роспотребнадзоре дали советы по выбору цветов на 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В преддверии 1 сентября специалисты Роспотребнадзора дали советы по выбору живых цветов. Так, стебель не должен быть слишком сухим, а бутон лучше выбирать полураскрытым, говорится на сайте ведомства.

"Лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы. Полностью раскрытый бутон может быть красивым, но срок жизни такого цветка значительно меньше", – говорится в сообщении.

Также о свежести цветка говорит эластичность лепестков и отсутствие искусственных украшений на бутоне. Как отмечают эксперты, в большинстве к ненужным украшениям прибегают, чтобы отвлечь внимание от несвежести цветов.

Кроме того, в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно сохранить свежесть букета. Чтобы он стоял как можно дольше, специалисты советуют сразу после покупки обработать стебли и не держать цветы долго без воды.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что новый учебный год в российских школах начнется в традиционном очном формате. Кравцов добавил, что меры по повышению защиты в школах и других образовательных учреждениях были проработаны совместно с властями регионов, данный вопрос находится на постоянном контроле министерства.

