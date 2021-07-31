В Минпросвещения заверили, что исполнят поручение Путина по ускорению ремонта школ

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Поручение Владимира Путина об увеличении темпов ремонта школ будет выполнено в указанные сроки, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Мы, безусловно, поручение президента исполним. Те сроки, которые поставлены президентом, они будут исполнены", – сказал он в эфире канала "Россия 24".

Кравцов уточнил, что при осуществлении ремонтов будет учитываться мнение и пожелания школьников о том, в какой школе они хотели бы учиться. Также он сообщил, что проектно-сметная документация по капитальному ремонту будет разработана до 1 октября.

"До 1 октября будут разработаны те проектно-сметные документации, которые позволят нам увеличить [темпы] проведения капитального ремонта", – заявил министр.

По его словам, больше всего в ремонте нуждаются школы Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов.

В июне Владимир Путин поручил создать программу капремонта школ с акцентом на сельские учреждения.

По оценке президента, которую он озвучил в ходе ежегодной прямой линии, в России порядка 60% школ в России нуждаются в ремонте, причем 10% – в капитальном.