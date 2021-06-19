Путин дал поручения правительству, направленные на развитие различных сфер

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Владимир Путин на пленарном заседании XX съезда "Единой России" подготовил содержательное значимое выступление, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Глава государства также дал несколько поручений, направленных на развитие различных сфер.

В частности, Путин предложил выделить 20 миллиардов рублей на очистку рек и внутренних морей России, на подъем затонувших судов, консервацию и очистку старых нефтегазовых скважин.

Не менее 30 миллиардов рублей поручено выделить на развитие среднего профессионального образования в стране. Речь идет о программе до 2024 года, в рамках которой планируется обновление материальной базы, переподготовка преподавателей.

На развитие общественного транспорта необходимо выделить 50 миллиардов рублей, отметил президент.

"Что касается общественного транспорта: помимо инфраструктурных кредитов дополнительно направим регионам еще 50 миллиардов рублей на проекты по его развитию и модернизации, заодно поддержим и промышленность", – объяснил свое решение Путин, добавив, что в РФ необходимо продлить программу инфраструктурных кредитов до 2026 года.



Также регионам предлагается выделить дополнительно 30 миллиардов рублей на ремонт автодорог. При этом средства необходимо направить в ближайшие дни, считает Путин.

"Чтобы коллеги на местах могли использовать их уже в летние и осенние месяцы, то есть в период отписанный для проведения качественных дорожных работ", – подчеркнул президент.

Кроме того, Владимир Путин поручил создать программу капремонта школ с акцентом на сельские учреждения.

"Прошу правительство совместно с регионами с участием "Единой России" подготовить специальную программу капитального ремонта школ, рассчитанную на ближайшие пять лет с акцентом, обращаю на это внимание, на сельские школы", – сказал глава.

Ранее президент предложил семьи с двумя и более детьми освободить от уплаты налога с продажи жилья. В течение года эти семьи должны направить сохраненные таким образом средства на приобретение новой жилплощади.