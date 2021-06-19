Путин прибыл на XX съезд партии "Единая Россия"

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Президент РФ Владимир Путин приехал на юбилейный предвыборный съезд партии "Единая Россия". Об этом сообщает РИА Новости.

Мероприятие проходит в Москве на фоне роста заболеваемости COVID-19 и новых ограничений.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Путин подготовил значимое содержательное выступление.

Он добавил, что нет никакого решения относительно возможности российскому лидеру возглавить список партии. Путин был председателем единороссов с 2008 по 2012 годы, а также возглавлял список на выборах в ГД пятого созыва.

На съезде должен быть утвержден проект предвыборной программы, с которой "Единая Россия" пойдет на сентябрьские выборы, список кандидатов в депутаты Государственной думы восьмого созыва и кандидатов по одномандатным округам.

Выборы депутатов Госдумы назначены на 19 сентября 2021 года. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что голосование будет проводиться в течение трех дней.

