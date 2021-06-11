Путин заявил о необходимости четкой организации сентябрьских выборов

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Владимир Путин заявил, что предстоящие сентябрьские выборы в России являются чрезвычайно важным политическим событием, которое требует предельно четкой организации. Об этом сообщает ТАСС.

"Чрезвычайно важное событие в политической жизни страны", – сказал президент России в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза.

По словам Путина, властям предстоит проработать "большой комплекс вопросов", чтобы помочь избиркомам организовать работу в сентябре должным образом.

Ранее Путин выразил уверенность, что в выборы в 2021 году будут пытаться вмешаться извне. При этом глава государства подчеркнул, что страна готовится к этому.

Путин считает, что страна сможет противостоять проблеме, только если большинство россиян будут понимать, что это вмешательство и что с ним надо бороться.

Выборы депутатов Госдумы, членов законодательных собраний 39 субъектов РФ и глав 12 регионов пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года.